С ноября в Литве ждут штрафы за превышение сумм наличного расчета

Депутаты намерены принять соответствующий регламент. Штрафы будут зависеть от суммы наличного расчета.

Если сумма наличного расчета больше допустимой на 50 размеров базового наказания и взыскания, то штраф для тех, кто заплатил и принял деньги составит 100-500 евро (физическим лицам), для юридических лиц – 200-1000 евро.

За повторное нарушение штраф составляет соответственно 200-1000 и 1000-2000 евро.

Если сумма наличного расчета больше допустимой на 50-500 размеров базового наказания и взыскания, то штраф для физических лиц составляет 200-1000 евро, а для юридических 1000-2000 евро.

За повторное нарушение штраф составляет соответственно 1000-2000 и 2000-3000 евро.

Еще больше ждет штраф в том случае, если сумма наличного расчета больше допустимой больше чем на 500 размеров базового наказания и взыскания: для физических лиц - 1000-2000 евро и для юридических 2000-3000 евро.

За повторное нарушение штраф составит уже соответственно 2000-3000 и 3000-4000 евро.

В Литве, в соответствии с принятым законом, нельзя платить наличными за товары и услуги стоимостью больше 3000 евро.