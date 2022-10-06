С ноября в Литве будет ограничен наличный расчет

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Государственная налоговая инспекция (ГНИ) сообщает, что 1 ноября 2022 года вступает в силу закон об ограничении наличного расчета. В соответствии с ограничениями, наличными можно оплачивать товары и услуги не дороже 5000 евро (или эквивалента этой сумме в валюте).
Eurai
Eurai
© Shutterstock

ГНИ отмечает, что оценивают не сумму одного взноса/части, а общую плату за конкретную сделку. Заключившие сделку стороны не могут искусственно делить сделку на несколько частей, чтобы избежать ограничений.

Есть и исключения. Если расчет или оплата не могут производиться безналичным способом по причине того, что поставщик услуги не предоставляет такой возможности, а в рамках сделки рассчитаться необходимо немедленно. В таком случае принимающий наличные должен информировать об этом ГНИ и указать обстоятельства, которые не позволили оплатить услуги иным способом. А также предъявить идентификационные данные сторон. Сообщить о такой сделке требуется в течение 10 дней.

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