С ноября – прямой рейс из Вильнюса в Дубай

"В ближайшее время мы предоставим авиакомпании Air Baltic статус назначенного авиаперевозчика для полетов из Вильнюса в международный аэропорт Дубай Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Эти рейсы компания планирует с ноября текущего года, два раза в неделю", - в Facebook написал он.

Министр добавил, что прямого регулярного рейса с ОАЭ и вообще регулярного рейса такой продолжительности в Литве еще не было.

"Поскольку над этим направлением полетов с Литовскими аэропортами мы работаем уже несколько лет, очень приятно, что рынок видит здесь потенциал.

Соединение Литвы по воздуху с ОАЭ является одним из наших приоритетных направлений полетов, так как это альтернатива стыковочным рейсам в Азию. Дубай – один из стратегических аэропортов, через который стыковочные рейсы дают возможность добраться до большинства стран Азии", - пояснил М. Скуодис.

Он также напомнил, что прошлой осенью посещал ОАЭ, где с одной из крупнейших авиакомпаний Ближнего Востока вел переговоры о полетах в этом направлении.

"Мы постоянно поддерживаем прямые контакты. Будут и другие новости", - сказал он.