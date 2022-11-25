С Нового года в крупных городах Литвы подорожает питьевая вода

С 1 января 2023 года клиенты "Вильняус вандянис" будут платить за холодную воду на 0,47 евро больше (без НДС) или на 0,57 евро больше (с НДС).
Клиенты "Клайпедос Вандуо" будут платить на 0,69 евро больше (с НДС).
Согласно прогнозам, ЗАО "Кауно Вандянис" поднимет цену на 1,02 евро с НДС за 1 куб. метр.
О подорожании воды на 0,57 евро за 1 куб. м (с НДС) сообщила и сама компания "Вильняус вандянис".
Жители квартир в многоквартирных домах будут платить не 1,20, а 1,67 евро без НДС (2,02 евро с НДС), частных домов - не 1,18, а 1,65 евро без НДС (2,00 евро с НДС), компании – не 1,24, а 1,71 евро без НДС (2,07 евро с НДС).
В среднем счет одного хозяйства вырастет на 1,88 евро без НДС в месяц (или 2,28 евро с НДС).
Причина подорожания воды - рост расходов компаний, связанный с повышением цен на электричество.
"Вильняус вандянис" поставляет воду жителям Вильнюса, Вильнюсского, Швенченского о Шальчининкского района.
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