28 августа 2023 г. 11:33

С началом осени меняется время работы магазинов сети Maxima

 
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Maxima
Maxima
ФОТО: DELFI

С 1 сентября 2023 года меняется время работы некоторых магазинов сети Maxima, магазины переходят на осенний график работы. Это касается 36 магазинов сети.

В начале лета было изменено время работы части магазинов Maxima. Директор департамента коммуникации сети Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене заметила, что осенью поздно вечером покупателей в магазинах становится меньше.

"Осенью дни становятся короче, холодает, поэтому поздно вечером в магазины приходит меньше клиентов. С учетом этого мы сокращаем время работы некоторых наших магазинов Maxima, которые летом работали дольше", - сказала представитель сети.

Это коснется магазинов в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Алитусе, Аукштадварисе, Даугай, Друскининкай, Игналине, Кретинге, Купишкисе, Куршенай, Мажейкяй, Молетай, Новой Акмяне, Ниде, Пакруоисе, Паланге, Плунге, Радвилишкисе, Рокишкисе, Швянтои, Укмерге, Утене, Висагинасе и Зарасай.

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