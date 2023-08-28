С началом осени меняется время работы магазинов сети Maxima

В начале лета было изменено время работы части магазинов Maxima. Директор департамента коммуникации сети Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене заметила, что осенью поздно вечером покупателей в магазинах становится меньше.

"Осенью дни становятся короче, холодает, поэтому поздно вечером в магазины приходит меньше клиентов. С учетом этого мы сокращаем время работы некоторых наших магазинов Maxima, которые летом работали дольше", - сказала представитель сети.