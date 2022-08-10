В этом сезоне портовый город посещает больше судов, которые приходят сюда впервые, говорит представитель порта.
"Этот сезон круизных судов должен быть особенным для Клайпедского порта по количеству судов, прибывающих впервые. Клайпеда обычно принимает 5-6 новых круизных лайнеров каждый год, но в этом году через ворота порта прошло уже 9 судов, которые заходили сюда впервые", - сообщила в четверг начальник Отдела международных связей и протокола Дирекции порта Кристина Гонтьер.
В среду Клайпедский порт посетил 39-й в этом году круизный лайнер – 294-метровое судно Norwegian Dawn, в этом году он заходит сюда уже в седьмой раз.
С каждым годом растет и часть крупных судов, прибывающих в Клайпеду – длина 70% их в этом году превышает 200 метров.
В апреле сообщалось, что если геополитическая ситуация не преподнесет сюрпризов, круизный сезон в этом году может стать рекордным - ожидается около 80 судов с 85 тыс. пассажиров. Однако часть визитов была отменена еще до начала июля — планы изменились из-за войны в Украине: корабли изменили маршруты в обход стран Балтии и вместо этого повернули в Скандинавию.
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