С мая Ryanair возобновляет полеты из Вильнюса в Нюрберг

Эти рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам.

Рейсы Ryanair из Вильнюса в этот южный город Германии впервые были предложены в ноябре 2017 года.

На минувшей неделе Ryanair сообщила о двух новых рейсах из Литвы в Польшу – в Варшаву и Гданьск. Рейсы в Варшаву будут осуществляться из Каунаса, а в Гданьск - из Вильнюсского аэропорта.