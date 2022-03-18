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Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair с 3 мая возобновляет регулярные рейсы между Вильнюсом и германским Нюрбергом, сообщил портал madeinvilnius.lt.
С мая Ryanair возобновляет полеты из Вильнюса в Нюрберг
© Shutterstock

Эти рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам.

Рейсы Ryanair из Вильнюса в этот южный город Германии впервые были предложены в ноябре 2017 года.

На минувшей неделе Ryanair сообщила о двух новых рейсах из Литвы в Польшу – в Варшаву и Гданьск. Рейсы в Варшаву будут осуществляться из Каунаса, а в Гданьск - из Вильнюсского аэропорта.

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