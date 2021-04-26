"Время работы мы корректируем с учетом привычек клиентов в летний период. Светлые вечера стали длиннее, поэтому люди могут прийти в магазин и позже, когда поток покупателей меньше. Несмотря на смягчение карантинных условий, мы по-прежнему соблюдаем действующие требования безопасности, а покупатели могут безопасно купить все необходимое. Мы будем следить за ситуацией и, если потребуется, будем корректировать время работы магазинов", – сказала директор департамента коммуникации сети Maximа Эрнеста Дапкене.
Летом большая часть магазинов формата X будут работать до 22 ч. (есть магазины, которые будут закрываться раньше), а магазины форматов XX и XX будут работать до 22 или до 23 ч. (есть и такие, которые будут закрываться раньше).
Дольше всего - до 24 ч. работают магазины Maxima XXX, в Вильнюсе, на ул. Миндауго, 11, и Maxima XX в Каунасе, на ул. Йонавос, 60.
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