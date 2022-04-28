С мая меняется время работы магазинов Rimi

"Приближается сезон отпусков, поэтому мы хотим сделать так, чтобы ожидания клиентов были удовлетворены. Поэтому мы следим за тенденциями посещения магазинов клиентами, летом тенденция меняется, многие люди уезжают в регионы или на море", – сказала представитель сети Rimi Lietuva Ирена Миклене.

С 1 мая, часть магазинов Rimi изменят время работы. В Алитусе, на ул. Пулко, магазин Rimi будет работать с 8:00 до 22:00 ч., в воскресенье дни с 9:00 до 21:00 ч. С 7 мая магазин Rimi Express в Друскининкай, на аллее Вильняус, 22, с понедельника по пятницу и в воскресные дни будет работать с 9:00 до 21:00 ч., а по субботам до 22:00 ч.

Меняется время работы трех магазинов Rimi в Вильнюсе: Rimi Express, на ул. Диджёи, 28, в рабочие дни будет работать с 7:30 до 22:00 ч., а в выходные – с 9:00 до 22:00 ч., по такому же графику будет работать и магазин Rimi Express в районе Паупис. Магазин Rimi этого же формата, на проспекте Гедиминаса, будет работать с 8:00 до 22:00 ч., а в выходные - с 10 ч.

С конца мая и с начала июня меняется время работы магазинов Rimi на курортах. Rimi в Паланге, на ул. Витауто, откроется 26 мая и будет работать с 7:00 до 23:00 ч., а в разгар сезона – с 17 июня до 17 августа – будет работать круглосуточно. Магазин Rimi на ул. Малуно, в Паланге, с 17 июня по 17 августа будет работать с 8:00 до 24:00 ч.

Магазин Rimi в Швянтои откроется 2 июня и будет работать с 8:00 до 22:00 ч., а с 17 июня по 17 августа будет работать с 23:00 ч.

Сейчас в Литве работают 79 магазинов Rimi и электронный магазин Rimi.lt, в компании работают 3300 работников.

До 2023 г. сеть Rimi намерена увеличить число магазинов до 100.