С мая – еще несколько новых направлений из Литвы, названы цены

"С начала мая из Вильнюса в Лиссабон и Гамбург будут летать самолеты airBaltic. Иными словами, у нас появится сообщение с югом Европы и одним из важных немецких городов", – информировал министр.

Сообщается, что билеты в Гамбург будут стоить около 50 евро в одну сторону, а в Лиссабон – около 150 евро.

"Это будут долгосрочные направления. Инвестиционные соглашения, которые компания airBaltic подписала с аэропортом, охватывают не один и не несколько лет", – обещал Скуодис.

Представитель airBaltic Мантас Врубляускас сказал, что полеты будут осуществляться дважды в неделю круглый год.