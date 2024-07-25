С конца октября участятся рейсы между Вильнюсом и Брюсселем

„Брюссель — важный европейский политический и деловой центр, этот аэропорт также важен для стыковочных рейсов. Как свидетельствует опыт, это направление важно для развития и поддержания партнерства как в государственной, так и в частной сферах. Кроме того, Брюссель охотно выбирают туристы, изучающие европейскую культуру, наследие или просто любители гастрономических открытий“, — говорит руководитель отдела по развитию полетов литовских аэропортов Томас Зитикис.