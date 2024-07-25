2024.07.25 10:48

С конца октября участятся рейсы между Вильнюсом и Брюсселем

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Брюссель
Брюссель
ФОТО: Shutterstock

С началом зимнего авиационного сезона этого года количество рейсов между Вильнюсским аэропортом и Брюсселем увеличится до пяти в неделю, сообщает бельгийская авиакомпания Brussels Airlines. В летний авиационный сезон самолеты летали из Вильнюса в Брюссель 4 раза в неделю.

С 31 октября график рейсов в Брюссель пополнится еще одним рейсом, выполняемым по четвергам.

„Брюссель — важный европейский политический и деловой центр, этот аэропорт также важен для стыковочных рейсов. Как свидетельствует опыт, это направление важно для развития и поддержания партнерства как в государственной, так и в частной сферах. Кроме того, Брюссель охотно выбирают туристы, изучающие европейскую культуру, наследие или просто любители гастрономических открытий“, — говорит руководитель отдела по развитию полетов литовских аэропортов Томас Зитикис.

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines входит в Lufthansa Group и предлагает своим клиентам обслуживание бизнес- и эконом-класса.

Литва – единственная из стран Балтии, куда летают все четыре авиакомпании Lufthansa Group.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии