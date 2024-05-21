2024.05.21 11:56

С конца октября Ryanair будет летать по новому маршруту – из Каунаса в Белфаст

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Corbis

Авиакомпания Ryanair сообщает, что с конца октября 2024 года начнет выполнять новый регулярный рейс между аэропортом Каунаса и Белфастом в Северной Ирландии, сообщают Литовские аэропорты.

Компания планирует, что полеты между вторым по величине аэропортом Литвы и столицей Северной Ирландии будут осуществляться два раза в неделю – в среду и воскресенье – с октября до конца марта.

На сайте авиакомпании также сообщается о планах возобновить с конца октября полеты между Вильнюсским аэропортом и Тель-Авивом (Израиль), полеты должны осуществляться два раза в неделю. Работа этого маршрута была прервана из-за начала военных действий в регионе.

В этом летнем сезоне из Каунаса прямыми рейсами также будет возможность добраться до Лондона, Стокгольма, Мадрида, других городов Италии, Испании и Великобритании, а также до популярных мест летнего отдыха в Европе.

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