С конца октября Ryanair будет летать по новому маршруту – из Каунаса в Белфаст

Компания планирует, что полеты между вторым по величине аэропортом Литвы и столицей Северной Ирландии будут осуществляться два раза в неделю – в среду и воскресенье – с октября до конца марта.
На сайте авиакомпании также сообщается о планах возобновить с конца октября полеты между Вильнюсским аэропортом и Тель-Авивом (Израиль), полеты должны осуществляться два раза в неделю. Работа этого маршрута была прервана из-за начала военных действий в регионе.
В этом летнем сезоне из Каунаса прямыми рейсами также будет возможность добраться до Лондона, Стокгольма, Мадрида, других городов Италии, Испании и Великобритании, а также до популярных мест летнего отдыха в Европе.