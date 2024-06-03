С компанией Rheinmetall подписан договор на 180 млн. евро, в Литве будет построен завод

"Строительство завода Rheinmetall в Литве – это значительный шаг с целью удовлетворения неотложных потребностей обороны страны, сообщает Минэкономики. Оно поможет обеспечить доступ к необходимому оружию, поскольку его будут производить в Литве. В завод инвестируют больше 180 млн. евро, будет создано 150 новых рабочих мест", – сказала Армонайте.

Место, где будет построен завод, будет известно в ближайшее время. Надеются, что ежегодно на заводе будут производить десятки тысяч снарядов.