2024.06.03 10:32

С компанией Rheinmetall подписан договор на 180 млн. евро, в Литве будет построен завод

 
ru.DELFI.lt
Rheinmetall gamykla
Rheinmetall gamykla
ФОТО: Reuters / Scanpix

Сделан еще один шаг на пути укрепления оборонной промышленности в Литве – министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте подписала соглашение с немецкой компанией Rheinmetall о ее расширении в нашей стране. Проект получил статус крупного проекта.

"Строительство завода Rheinmetall в Литве – это значительный шаг с целью удовлетворения неотложных потребностей обороны страны, сообщает Минэкономики. Оно поможет обеспечить доступ к необходимому оружию, поскольку его будут производить в Литве. В завод инвестируют больше 180 млн. евро, будет создано 150 новых рабочих мест", – сказала Армонайте.

Место, где будет построен завод, будет известно в ближайшее время. Надеются, что ежегодно на заводе будут производить десятки тысяч снарядов.

"Мы благодарны за долгосрочное партнерство с Литвой. Оно подтверждено нашим стремлением стать одной из опор обеспечения национальной и международной безопасности", – сказал Армин Паппергер, гендиректор Rheinmetall.

"Мы ценим возможность, полученную в результате того, что Литва выбрала нас своим партнером. Мы рады тому, что можем участвовать в укреплении страны в сфере амуниции", – сказал представитель компании Максимилиан Фрош.

Строительство будет проходить на особых условиях, некоторые вопросы немцы должны уладить не в начале, а до окончания строительства.

Принятый в срочном порядке закон будет распространяться на проекты, которые правительство признает необходимыми для осуществления нужд обороны. Так называют планы Rheinmetall, который планирует построить в Литве завод по производству артиллерийских снарядов, которых не хватает в НАТО.

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