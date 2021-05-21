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С 15 июня авиакомпания Finnair возобновит прямые рейсы между Вильнюсом и Хельсинки.
С июня Finnair возобновляет рейсы из Вильнюса в Хельсинки
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Рейсы в Вильнюсский аэропорт будут осуществляться четыре раза в неделю – по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, говорится в сообщении Finnair.

"С 19 июля мы планируем осуществлять рейсы между столицами Литвы и Финляндии ежедневно. Мы внимательно следим за спросом и ограничениями на поездки в различных странах, с учетом этого мы готовы гибко повышать предложение рейсов", – отметил в пресс-релизе представитель Finnair в Балтийских странах и Восточной Европе Арунас Скуя.

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В июне Finnair будет вновь летать из Хельсинки в регион Средиземного моря – в Испанию, Италию, Францию, Португалию и Грецию. Компания в середине июня также планирует возобновить рейсы в Чикаго, Лос-Анджелес, и до трех раз в неделю увеличить число рейсов в Нью-Йорк.

В Азии Finnair предложит пассажирам рейсы в Бангкок, Гонконг, Сеул, Шанхай и Токио.

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