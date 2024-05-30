2024.05.30 07:00

С июля в Вильнюсе меняются цены на одну услугу

 
ru.DELFI.lt
Geriamas vanduo
Geriamas vanduo
ФОТО: Shutterstock

С июля компания "Вильняус ванденис" меняет размер абонентской платы. Жилтоварищества будут платить на 3 цента меньше (с НДС), а жители квартир и частных домов - на 5 центов (с НДС) больше, пишет портал madeinvilnius.lt.

С июля жилтоварищества и жители многоквартирных домов будут платить 1,17 евро (было 1,20 евро).

Изменится плата и для компаний - в зависимости от диаметра используемого прибора плата снизится на 40 центов без НДС.

Сейчас жители, в чьих домах стоит счетчик "Вильняус ванденис" платят 80 центов с НДС, а с июля будут платить 85 центов. Жители частных домов будут платить не 66, а 71 цент в месяц.

По словам представителя "Вильняус ванденис" Мартинаса Аугайтиса, месячная плата меняется в зависимости от расходов, связанных с изменением экономической ситуации, но остается одной из самых низких в Литве.

"Вильняус ванденис" поставляет услугу более чем 560 000 жителям Вильнюса, Вильнюсского района, Швенченского и Шальчининкского районов. Акционеры компании - муниципалитеты Вильнюса (88,97%), Вильнюсского района (4,50%), Швенченского района (4,62%) и Шальчининкского района (1,91%).

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