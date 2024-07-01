С июля в Вильнюсе дорожает питьевая вода

Члены жилтовариществ с июля будут платить не 1,2, а 1,17 евро с НДС. С июля месячная плата изменится и для компаний (в зависимости от диаметра прибора цена в среднем снизится на 40 евроцентов без НДС).

Жители квартир сейчас платят 80 евроцентов с НДС в месяц, а с 1 июля плата составит 85 евроцентов с НДС. Владельцы частных домов сейчас платят 66, а будут платить 71 евроцент с НДС.

По словам представителя компании Мартинаса Аугайтиса, месячная плата изменится в зависимости от увеличения расходов, связанных с изменением экономического окружения, однако она по-прежнему будет одной из самых небольших в Литве.