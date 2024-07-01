С июля ужесточается порядок для иностранцев, желающих работать в Литве: придется позаботиться о ВНЖ

Как указывает Департамент миграции, с 1 июля здесь больше не смогут работать иностранцы, которые ранее приезжали в Литву по безвизовому режиму или по национальным, шенгенским визам или видам на жительство, выданным другими странами.

Однако есть исключения, когда виды на жительство не требуются. Они будут распространяться на иностранцев, приезжающих в Литву в командировку или в качестве сотрудников компании, учрежденной в государстве-члене Европейского союза или Европейской ассоциации свободной торговли.