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С июля 2021 года большая часть бытовых потребителей в Литве будет дороже платить за электричество.
Elektra
Elektra
© DELFI / Šarūnas Mažeika

​Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) 24 мая сообщила, что утвердила максимальную плату за электроэнергию на 8-8,7% выше действующей.

Новые окончательные тарифы на электричество для потребителей станут известны до 31 мая 2021 года, а вступят в силу с 1 июля этого года.

ГСРЭ устанавливает тарифы только для тех бытовых потребителей, которые используют меньше 5000 кВт в год и не выбрали независимого поставщика электроэнергии.

По данным Минэнерго, на цены повлияет и методика закупки электроэнергии в России Латвией и Эстонией – литовским потребителям этот порядок может стоить дополнительно 100 млн. евро в год.

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