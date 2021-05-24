Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) 24 мая сообщила, что утвердила максимальную плату за электроэнергию на 8-8,7% выше действующей.
Новые окончательные тарифы на электричество для потребителей станут известны до 31 мая 2021 года, а вступят в силу с 1 июля этого года.
ГСРЭ устанавливает тарифы только для тех бытовых потребителей, которые используют меньше 5000 кВт в год и не выбрали независимого поставщика электроэнергии.
По данным Минэнерго, на цены повлияет и методика закупки электроэнергии в России Латвией и Эстонией – литовским потребителям этот порядок может стоить дополнительно 100 млн. евро в год.
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