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Паупис - самый новый район литовской столицы, это квартал новых домов скандинавского типа, полюбившийся вильнюсцам. Выясняется, что не все дома построены качественно. Дома здесь появились всего несколько лет назад, но с фасада одного из домов уже начала отваливаться облицовочная плитка, пишет madeinvilnius.lt.
Namas Paupyje
Namas Paupyje
© Made in Vilnius

"Когда дом был сдан в эксплуатацию, мы заметили, что с части фасада уже отваливается облицовочная плитка. Мы обратились к подрядчику из-за брака. Чтобы ускорить процесс, мы сами инициировали и проведем работы по приведению фасада в порядок", – сказал Игнас Данисас, пресс-секретарь группы Darnu Group.

Namas Paupyje
Namas Paupyje
© Made in Vilnius

Компания хотела бы начать работы как можно скорее, но сейчас это сделать не позволяют погодные условия. По данным компании, работы будут начаты в мае.

Namas Paupyje
Namas Paupyje
© Made in Vilnius

Паупис сейчас можно назвать одним из основных центров притяжения в столице. Это место полюбили не только горожане, но и туристы. На месте бывшей заброшенной промышленной территории появился оазис спокойной размеренной жизни с местами развлечения и офисами.

Компания Darnu Group заверила, что делает все возможное, чтобы брак устранили как можно скорее.

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