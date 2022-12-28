"Когда дом был сдан в эксплуатацию, мы заметили, что с части фасада уже отваливается облицовочная плитка. Мы обратились к подрядчику из-за брака. Чтобы ускорить процесс, мы сами инициировали и проведем работы по приведению фасада в порядок", – сказал Игнас Данисас, пресс-секретарь группы Darnu Group.
Компания хотела бы начать работы как можно скорее, но сейчас это сделать не позволяют погодные условия. По данным компании, работы будут начаты в мае.
Паупис сейчас можно назвать одним из основных центров притяжения в столице. Это место полюбили не только горожане, но и туристы. На месте бывшей заброшенной промышленной территории появился оазис спокойной размеренной жизни с местами развлечения и офисами.
Компания Darnu Group заверила, что делает все возможное, чтобы брак устранили как можно скорее.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предупреждение о возможном отключении электричества в Европе: Литва готова, но есть и плохая новость
Если Россия взломает сети западной энергетики, и в...
Ушла из жизни стилист Агне Ягелавичюте названа причина смерти
На 43-м году жизни скончалась инфлюэнсер,...
Эфир Delfi с экономистом: провожаем 2022 год — инфляция, процентная ставка, санкции, потребление
После выпуска новостей подводим экономические итоги...
Новогодние праздники в Литве: легенды о бурном веселье не смолкают до наших дней
Приближается Новогодняя ночь. У многих встреча...
Особое место в Литве: покой здесь обретают даже "перегоревшие" трудоголики
Литовское взморье с сосновым бором издавна является...