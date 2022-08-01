Лицам, ищущим убежища, и нелегально прибывшим иностранцам разрешается трудоустроиться или заниматься самостоятельной деятельностью по прошествии 12 месяцев после их регистрации в Литовской миграционной информационной системе. Эти лица должны получить разрешение от Службы занятости.
Иностранцы, получившие высшее образование в Литве, смогут подать заявление на получение временного вида на жительство в Литве в течение 10 лет, а не 2, как это было до сих пор, после окончания обучения. Если иностранцу предоставляется временная защита, ему не нужно будет получать решение от Службы занятости.
Граждане Украины, члены их семей и лица без гражданства, которые проживали в Украине, но покинули ее из-за военных действий России, не будут обязаны получать разрешение Службы занятости. Эта льгота будет применяться, если иностранец подает заявление на получение вида на жительство на основании работы.
За рабочей визой иностранец может обращаться только за границей, в дипломатическое представительство Литвы, а за видом на жительство на основании работы, как и прежде - в Литве.
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