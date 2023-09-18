С аукциона в Литве продают необычный объект культурного наследия

По словам специалистов, лучше всего было бы продать такое имущество частями - и быстрее, и надежнее присмотр и ответственность.

Весь комплекс узкоколейки от Паневежиса до Биржай 7 лет назад приобрело публичное учреждение Siaurojo geležinkelio klubas. Оно ничего не делало с имуществом, задолжало государству около 80 000 евро, поэтому Налоговая инспекция завела дело о банкротстве. С представителями учреждения журналисты связаться не смогли, на звонки никто не отвечает.

"Там были разные нарушения. И кражи, и расследования. Отдел предпринимал меры, полиция, и сейчас расследуют кражу. Расследование не завершено", – сказал глава Утенского отдела Департамента культурного наследия Арунас Гирайтис.

С аукциона продают не только мост через реку Санжиле (Паневежский район), но и еще 13 объектов, связанных с узкоколейной ж/д, включая Пасвальский вокзал. Стартовая цена путей протяженностью 80 км – почти 4,5 млн. евро. Имущество разворовано, находится в плохом состоянии, но – это охраняемый государством объект.

Представители функционирующей Аукштайтийской узкоколейки боятся, что имущество паневежской компании разделят на части и сдадут на металлолом.

"Если было бы решение, что люди отстроят это в качестве наследия – все в порядке, но если будет так, что продадут ради земли и металлолома – нехорошо", – сказал представитель Аукштайтийской узкоколейки Витаутас Жеконис.

Узкоколейке в Литве 124-й год. Система нуждается в рельсах, осях и других аутентичных деталях, которые сейчас уже никто не производит, поэтому работники следят за километрами продаваемых рельсов.

"Ну, приятно, когда видишь на рельсах дату позапрошлого века. Радует, что это сохранили", – сказал Жеконис.

Специалисты уверяют, что такое не случится.