aA
4 апреля завершился срок подачи заявок на участие в аукционе. Продают здание, принадлежащее "Литовским железным дорогам", на улице Миндауго в столице Литвы. Аукцион не состоялся, не было ни одного участника, пишет madeinvilnius.lt
С аукциона снова не удалось продать здание "Литовских железных дорог"
© DELFI / Kiril Čachovskij

Та же история была в июле, августе, октябре и декабре 2022 года и в феврале 2023 года.

Стоимость здания была уменьшена на 10%, до 519 400 евро.

С аукциона продают помещения площадью 347,4 кв. м в здании, построенном в 1957 году, подвал-бомбоубежище площадью 79,6 кв. м и право на аренду участка земли на ул. Миндауго.

Сообщалось, что здание прежде использовали как административное здание LTG, но сейчас компания в нем не нуждается.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Sniegas

В Литве - расцвет среднего класса: значительно выросло число жителей, получающих больше 2000 евро "на бумаге"

В этом году в Литве наблюдается рост числа жителей,...

Эфир Delfi о премьере: белорусская революция без комментариев в "Хроники настоящего"

После выпуска новостей — интервью с Николаем...

Глава Инспекции по языку об обязанности украинцев выучить литовский: мы должны сделать их нашими

Как отмечает глава Государственной языковой инспекции...

В парламенте – инициатива по запрету на продажу алкоголя 1 сентября: запрет смогут перенести на ближайший рабочий день

Парламенту Литвы предлагают внести поправки в закон....

Синоптики прогнозируют весеннее потепление

В ночь на четверг над Литвой пройдет теплый...