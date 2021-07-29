Всего на аукционе было 8 покупателей, стартовая цена объекта - 5,23 млн. евро. Победителя аукциона "Имущественный банк" пока не может назвать, поскольку это коммерческая тайна.

Delfi напоминает, что больница была закрыта в конце 2019 года. Первый аукцион хотели провести в декабре 2020 г., но после обращения Минкульта его остановили и дали время на уточнение исторической ценности этого места. Затем аукцион был объявлен летом 2021 года, комплекс продан.

Сообщается, что комплекс был построен в два этапа: в 1904-1905 и 1912-1914 гг. Архитекторы Вацлав Михневич и Болеслав Станкевич. Стиль - историзм. Комплекс включен в список объектов культурного наследия. В него входят 6 больничных корпусов, подсобные помещения на площади 2 га, общая площадь зданий 3800 кв. м.

Главное здание и капитальные хозпостройки могут быть отреставрированы и приспособлены для общественной или коммерческой деятельности но их нельзя перестраивать, менять объем. Подсобные постройки, не представляющие ценности, могут быть снесены. На их месте можно строить новые здания с учетом допустимой в этом месте высотности. Перед началом проектирования хозяевам территории рекомендуют провести исторические исследования комплекса зданий, проверить территорию на наличие инфекций. Подземная застройка разрешается практически подо всем комплексом, однако рекомендуется сохранить ценные деревья и другую растительность.