"В первую очередь рекомендуем представителям бизнеса во всех случаях проводить тщательную проверку перед экспортом подсанкционных товаров, приемкой их к перевозке, оказанием логистических услуг или услуг по таможенному декларированию и удостовериться, что товары будут перевозиться только транзитом через территорию Российской Федерации. и/или Беларуси и не предназначены для использования в Российской Федерации или в Беларуси, либо не продаются и не поставляются какому-либо физическому или юридическому лицу, субъекту или организации в Российской Федерации или Беларуси", - говорится в сообщении, распространенном таможней в среду.
Отмечается, что для проверки соблюдения этих требований таможне потребуются дополнительные доказательства того, что:
товары не будут проданы, их владельцы не изменятся после их вывоза из Евросоюза;
транзит товаров через Российскую Федерацию и/или Беларусь составляет только часть всего маршрута перевозки экспортируемых товаров, начинающегося и заканчивающегося за пределами Российской Федерации и/или Беларуси;
при транзите товара через территорию Российской Федерации и/или Беларуси товары не будут перепродаваться, перерабатываться, складироваться, перегружаться на другое транспортное средство, в том числе прицепы или полуприцепы с товаром не будут перевешиваться, а также не будут использоваться услуги лиц, в отношении которых действуют санкции;
товары могут быть идентифицированы, т.е. чтобы таможня могла однозначно определить, правильно ли классифицированы товары и, что они не могут быть отнесены к товарам двойного назначения;
экспортер имеет информацию о конечном пользователе товаров и конечном использовании товаров в третьей стране.
При отсутствии требуемых доказательств или задержке с их представлением таможне Литвы товары не будут выпущены из Евросоюза, а более длительная проверка обстоятельств их перевозки может, как прогнозируется, привести к нежелательным простоям транспортных средств.
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