С 31 июля сеть IKI объявляет глобальную распродажу

"Магазины Iki славятся широким ассортиментом товаров по хорошим ценам – у нас много не только продуктов питания, но и бытовых товаров, товаров для досуга, товаров для автомобилей. Новые скидки ждут каждую неделю, но нечасто они составляют 60% и охватывают такой широкий ассортимент товаров.

Акция глобальной распродажи будет длиться неделю, однако лучшие предложения могут раскупить до окончания акции", – сказала Будрене.

С понедельника за полцены продают летние товары, носки, колготки. Что еще подешевеет?

По словам Будрене, распродажа в магазинах Iki - отличная возможность купить разные игры, рюкзаки, одежду, товары для рыбалки. Скидки действуют и в электронном магазине Iki.

Будрене напомнила, что в магазине их сети можно сэкономить не только за счет покупки товаров глобальной распродажи. Недавно сеть Iki снизила цены на молочные товары – подешевел йогурт нескольких видов, сметана, кефир, сливочное масло.