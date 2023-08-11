С 1 сентября Swedbank не будет проводить переводы в десятки стран с высоким уровнем риска

"По нашим данным, клиенты Swedbank очень редко совершали международные переводы в эти страны (всего несколько в год). Клиентам, для которых международные переводы в любую из вышеперечисленных стран будут актуальны и после 1 сентября 2023 г. (включительно), мы рекомендуем искать другие способы перевода.