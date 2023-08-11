С 1 сентября Swedbank не будет проводить переводы в десятки стран с высоким уровнем риска

Как заявил агентству ELTA глава Комплаенс службы Swedbank Казимерас Завецкас, их банковская группа, оценив риски, связанные с предотвращением отмывания денег, приняла решение не проводить платежи, связанные со странами, которые, по оценке международных организаций, попадают в категории с самым высоким и высоким уровнем риска.
"Этот запрет не является абсолютным, в исключительных случаях (в гуманитарных целях, для государственных нужд) платежи будут проводиться, поэтому клиентам, желающим осуществлять переводы в одну из этих стран, придется обращаться напрямую в банк", — пояснил он.
В опубликованной банком информации о прекращении обслуживания международных переводов в некоторые страны с высоким уровнем риска содержится перечень стран, в которые не будут проводиться переводы:
Афганистан, Американское Самоа, Ангилья, Аруба, Белиз, Гвинея-Бисау, Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба, Бруней, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Центральноафриканская Республика, Чад, Британские Виргинские острова, Джибути, Эритрея, Эсватини, Фиджи, Гамбия, Гренада, Гвинея, Гаити, Ирак, Иран, Кирибати, Коморские острова, Острова Кука, Лесото, Северные Марианские острова, Маршалловы острова, Мавритания, Мьянма, Федеративные Штаты Микронезии, Монтсеррат, Науру, Нигер, Ниуэ, Палау, Папуа-Новая Гвинея , Южный Судан, Экваториальная Гвинея, Восточный Тимор, Соломоновы острова, Сальвадор, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Сомали, Суринам, Северная Корея, остров Святой Елены, Теркс и Кайкос, Тонга, Тувалу, Западная Сахара, Вануату, Венесуэла, Уоллис и Футуна.
"По нашим данным, клиенты Swedbank очень редко совершали международные переводы в эти страны (всего несколько в год). Клиентам, для которых международные переводы в любую из вышеперечисленных стран будут актуальны и после 1 сентября 2023 г. (включительно), мы рекомендуем искать другие способы перевода.
Если клиенты не согласны с изменениями, они вправе расторгнуть генеральный договор, уведомив об этом банк через интернет-банкинг или прибыв в отделение банка после предварительной регистрации. Договор можно расторгнуть до 31 августа 2023 года", – сообщил Swedbank.