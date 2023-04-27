С 1 мая в Неринге парковка снова станет платной

В Неринге платить за парковку приходится с 1 мая по 30 сентября на 9 стоянках в Ниде.

Около муниципалитета на ул. Тайкос, 2, стоянка платная по рабочим дням с 17.00 до 22.00 ч., по выходным и в праздники – с 8.00 до 22.00 ч. Стоимость парковки - 2 евро в час.

Круглосуточно машины можно оставлять на стоянке на ул. Тайкос, 39. Плата за стоянку легковых автомобилей составит 1,50 евро в час и 3,00 евро в сутки; автобусов – 3,00 евро в час или 5,00 евро в сутки; прицепов – 1,50 евро в час или 3,00 евро в сутки. Годовая стоимость парковки на этой стоянке – 250,00 евро, месячная (30 календарных дней) – 60,00 евро (за долгосрочную парковку можно заплатить в 12 кабинете муниципалитета).

На других стоянках платить придется с 8.00 до 22.00 ч. На 4 стоянках плата составляет 1,50 евро в час: на ул. Наглю, 29; на ул. Памарё, 55; на стоянке у моря около северного пляжа; около мемориального музея Тимаса Манна, ул. Скруздинес, 17A (здесь могут останавливаться автобусы, плата составляет 3,00 евро в час).

На оставшихся стоянках плата составляет 2 евро в час: на стоянке у причала - ул. Наглю, 8 и 14; у здания на ул. Наглю, 16 и на перекрестке ул. Наглю и Тайкос, на горе на Тайкос, 32 B.

Жители, которые декларировали место жительства на вышеупомянутых улицах, должны обращаться за разрешениями на стоянку или обновить их в муниципалитете.

Муниципалитет Неринги напоминает, что с прошлого года действует информационная система, которая позволяет заранее узнать, на какой из стоянок есть свободные места - www.klaipedatransport.lt.