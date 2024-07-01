С 1 июля вступает в силу новый прейскурант на компенсируемые лекарства

По данным министерства, во втором полугодии прошлого года в прейскурант была включена 831 группа лекарств и 2011 лекарственных препаратов, в первом полугодии этого года – 838 групп лекарств и 2054 лекарственных препарата, а во втором полугодии текущего года – 853 группы и 2035 препаратов.