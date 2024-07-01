2024.07.01 10:24

С 1 июля вступает в силу новый прейскурант на компенсируемые лекарства

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Лекарства
Лекарства
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

C понедельника, 1 июля, в силу вступает обновленный прейскурант на компенсируемые лекарства. Как указывает Минздрав, в него входят 2035 лекарственных препаратов, относящихся к 853 лекарственным группам.

„Ситуация в прейскуранте стабильная, количество действующих веществ увеличивается, наблюдаются закономерные изменения и конкуренция производителей. По поводу всех лекарств, которые не соответствовали требованиям, применяемым к доплате пациента, мы обратились к поставщикам с просьбой снизить цену или применить скидку, к 349 лекарствам поставщики применили скидки“, - в сообщении цитируется заместитель директора Государственной больничной кассы Неринга Норкунайте-Саснаускене.

„Еще 279 препаратов, хотя и не соответствовали требованиям, применяемым к доплате пациента, остались в прейскуранте компенсируемых лекарств, поскольку считаются жизненно важными и не могут быть заменены другими препаратами“, - добавила она.

По данным министерства, во втором полугодии прошлого года в прейскурант была включена 831 группа лекарств и 2011 лекарственных препаратов, в первом полугодии этого года – 838 групп лекарств и 2054 лекарственных препарата, а во втором полугодии текущего года – 853 группы и 2035 препаратов.

Прейскурант на компенсируемые лекарства обновляется два раза в год.

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Delfi
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