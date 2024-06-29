С 1 июля в Литве приставы будут удерживать меньшую часть из зарплаты

„Сокращение обязательных отчислений — это как спасательный круг для человека, имеющего долги. До сих пор многие люди предпочитали зарабатывать на жизнь нелегальной работой или социальными пособиями. А причина проста – после того, как приставы списали долги, доходов на жизнь не оставалось. Например, человеку, получающему минимальную заработную плату, после вычета судебных приставов оставалось на жизнь всего 15 евро в день. Эта сумма увеличится почти вдвое по сравнению с июлем. Это означает, что человеку предлагается вернуться на рынок труда, работать легально и постепенно погашать долг. А для кредиторов увеличивается возможность вернуть долги, потому что до сих пор почти 7 из 10 не работали и ничего не возвращали“, - говорит В.Шилинскас.