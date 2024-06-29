С 1 июля в Литве приставы будут удерживать меньшую часть из зарплаты

По мнению министра социальной защиты и труда Витаутаса Шилинскаса, действовавшие до сих пор суммы отчислений из заработной платы не соответствовали финансовой возможности заемщиков погасить долги в долгосрочной перспективе, что способствовало сокрытию доходов и нелегальной работе.
„Сокращение обязательных отчислений — это как спасательный круг для человека, имеющего долги. До сих пор многие люди предпочитали зарабатывать на жизнь нелегальной работой или социальными пособиями. А причина проста – после того, как приставы списали долги, доходов на жизнь не оставалось. Например, человеку, получающему минимальную заработную плату, после вычета судебных приставов оставалось на жизнь всего 15 евро в день. Эта сумма увеличится почти вдвое по сравнению с июлем. Это означает, что человеку предлагается вернуться на рынок труда, работать легально и постепенно погашать долг. А для кредиторов увеличивается возможность вернуть долги, потому что до сих пор почти 7 из 10 не работали и ничего не возвращали“, - говорит В.Шилинскас.
Предусмотрено, что часть минимальной заработной платы, взимаемая судебными приставами, снизится даже в два-три раза - до 10 проц., независимо от того, сколько у человека долгов. С доходов выше минимальной зарплаты будут удерживать 30%, а с доходов выше двух минимальных зарплат – 50%, как это происходит сейчас.
Важно, что действующий до сих пор порядок взыскания вычетов для социально чувствительных кредиторов продолжит оставаться неизменным - содержание детей и других лиц, возмещение ущерба, причиненного здоровью или жизни.
В Министерстве социальной защиты и труда напоминают, что в декабре вступит в силу еще один важный стимул работать легально - так называемые „долговые каникулы“.
Этот стимул к легальной работе означает, что безработные, имеющие долги и не работающие в течение полугода, встав на учет в Службе занятости и с 1 декабря 2024 трудоустроившись, смогут воспользоваться возможностью приостановить взыскание долга на полгода – удержания из зарплаты производиться не будут. „Долговыми каникулами“ можно воспользоваться не чаще 2 раз за 5 лет в общей сложности, независимо от вида долга, т.е. даже с учетом задолженности перед социально чувствительными кредиторами.
Данные показывают, что в Литве проживает около 200 000 человек, у которых есть долги. Это почти каждый десятый человек в возрасте от 18 лет. Из них почти 7 из 10 являются безработными или работают нелегально.
Предполагается, что если хотя бы 1 процент должников ( около 2 тыс. человек) начали бы работать за одну минимальную зарплату, это позволило бы собрать около 6,5 млн. евро налогов и взносов ежегодно, но косвенная польза была бы еще больше — социальная поддержка уменьшилась бы, выгода, создаваемые трудом, увеличились бы.