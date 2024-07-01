2024.07.01 11:00

С 1 июля упрощаются условия реализации крупных инвестиционных проектов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Аушрине Армонайте
Аушрине Армонайте
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

С понедельника, 1 июля, компаниям будет проще получить статус крупного инвестиционного проекта, сообщило Министерство экономики и инноваций (МЭИ) о вступающих в силу изменениях.

Сообщается, что согласно новым требованиям крупная компания должна будет создать от 20 до 149, а при инвестировании в Вильнюсе – от 20 до 199 новых рабочих мест и обеспечить, чтобы заработная плата 20 новых рабочих мест, созданных в рамках инвестиционного проекта, составляла не менее 1,25 средней зарплаты муниципалитета, в котором осуществляются инвестиции.

„Это откроет возможности получения статуса крупного инвестиционного проекта для исключительных компаний, которые создают меньше рабочих мест, но ориентируются на высококвалифицированных специалистов и планируют крупные инвестиции. У нас уже есть 16 крупных проектных контрактов, в ходе их реализации ожидается создание более 4,1 тыс. новых рабочих мест и привлечение более 1,4 млрд евро инвестиций“, - сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Эти изменения были одобрены Сеймом в декабре прошлого года.

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