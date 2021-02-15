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По сравнению с январём прошлого года рынок подержанных легковых машин сократился в Литве на 48 %. Эту цифру приводит компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra
Рынок подержанных автомобилей в Литве сократился на 48%
© Rimvydas Ančerevičius

В январе 2021 года в Литве зарегистрировано почти 7,9 тыс. ввезенных подержанных легковых автомобилей. За тот же период прошлого года таких авто было ввезено 15, 2 тыс.

Средний возраст зарегистрированных в Литве подержанных автомобилей составил 11,6 лет. При этом увеличилась доля дизельных авто: в этом году она составила 71,1%, тогда как в январе прошлого года – 65,3%.

Что касается марок, то в первом месяце больше всего регистрировалось автомобилей Volkswagen (1,3 тыс. единиц), BMW (972) и Audi (696).

Уменьшилось и количество перерегистрированных машин. В нынешнем январе были перегистрированы 11,4 тыс. подержанных легковых автомобилей, а в январе 2020-го - 20, 5 тыс. Разница составляет 44,2 %. Ну а средний возраст автомобиля, сменившего владельца сейчас составил 13,5 лет.

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