aA
В Литве в январе-сентябре было зарегистрировано 109 600 ввезенных подержанных легковых автомобилей – на 2,6% меньше, чем то же время в прошлом году (112 600).
Kauno automobilių turgus
Kauno automobilių turgus
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Средний возраст автомобиля составил 11,2 лет. Доля дизельных автомобилей в этом году составила 70,3% (в прошлом - 66,4%), объявила компания AutoTyrimai на основании данных госпредприятия Regitrа.

За девять месяцев в стране было произведено 145 000 операций по смене владельца подержанных автомобилей, на 12,1% меньше, чем в то же время в прошлом году (почти 165 000). Средний возраст автомобилей, которые сменили владельца был 14 лет.

Только в сентябре в стране зарегистрировано около 13 700 подержанных автомобилей – на 0,5% меньше, чем в сентябре 2020 года (13 600). За прошлый месяц 17 800 подержанных автомобилей сменили владельца - на 3% больше, чем в прошлом сентябре (17 300).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Эпидемиологическая карта Литвы по-прежнему чернеет: осталось два "красных" муниципалитета (8)

Эпидемиологическая карта Литвы по-прежнему чернеет. По...

Глава Минздрава Литвы: не трогайте мою семью (32)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис все еще...

Коронавирус в Литве: 1468 новых случаев и 14 смертей (10)

За минувшие сутки в Литве были выявлены 1468 новых...

Ожелите поздравила Ландсбергиса: без него литовцы бродили бы по улицам со стремлением к свободе в сердцах (74)

Подписант Акта о независимости Литвы, актриса Нийоле...

Врачам тех муниципалитетов, где быстрее всего прививают пожилых людей, выплатят надбавки (6)

Врачам трех муниципалитетов, в которых будет достигнут...