Рынок новых автомобилей в январе в Литве сократился на 45%

"Спад в наибольшей степени зависит от сокращения объемов реэкспортируемых автомобилей, хотя это явление продолжает оставаться особенно значимым рыночным фактором: 761 зарегистрированный новый автомобиль (из них – 750 Fiat и 5 Jeep) был снят с регистрации еще до конца месяца, а еще 20 будут сняты с регистрации в ближайшее время", – говорится в сообщении.
В январе было зарегистрировано 2317 автомобилей в личное пользование и 230 - в коммерческое, что соответственно на 45,5% и на 39,3% меньше, чем в январе прошлого года.
В январе на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Fiat (775 единиц), на втором месте была Toyota (434), на третьем Volkswagen (235). Среди престижных марок лидировали Volvo (52), на втором месте – BMW (50).
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