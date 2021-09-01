aA
В Литве в январе-августе зарегистрировано примерно 26,8 тыс. новых легковых автомобилей – на 4,4% больше, чем за такой же период прошлого года (25,7 тыс.).
Рынок новых автомобилей в Литве в этом году вырос на 4,4%
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Только в августе регистрация новых легковых автомобилей снизилась на 26,5% почти до 2,7 тыс., тогда как в августе прошлого года их было зарегистрировано около 3,6 тыс., сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Volkswagen (550 единиц), на втором месте по-прежнему оставалась Toyota (423), третье место заняла марка Peugeot (235). Среди престижных марок лидировала BMW (76).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Рынок новых автомобилей Литвы в мае вырос на 90% (3)

В Литве в мае зарегистрировано около 4,2 тыс. новых...

TOP новостей

Новый порядок в связи с COVID-19 вызывает напряжение: люди просто уходят с работы (56)

Периодическое тестирование работников в Литве...

Уточняют ограничения: с 13 сентября без "паспорта возможностей" будет доступно больше мест (39)

Правительство Литвы может расширить список мест,...

"Паспорт возможностей" уже можно распечатать и в аптеках  услуга доступна с четверга (8)

Пенсионеры и другие жители, которые не могут скачать...

Правительство Литвы одобрило повышение минимальной зарплаты до 730 евро "на бумаге" (43)

Правительство Литвы одобрило повышение минимальной...

В Литве наступило 1 сентября, но прогнозы не радуют: контактное обучение может продлиться всего две недели (59)

В среду ученики возвращаются за парты, новый учебный...