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В Литве в январе-марте зарегистрировано около 8,6 тыс. новых легковых автомобилей - на 26,6% меньше, чем за такой же период прошлого года (11,7 тыс).
Kauno automobilių turgus
Kauno automobilių turgus
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Только в марте регистрация новых легковых автомобилей увеличилась на 35,1% почти до 3,5 тыс., тогда как в марте прошлого года их было зарегистрировано около 2,6 тыс., сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Fiat (около 1 тысю единиц), на втором месте оставалась Toyota (485), третье место заняла марка Volkswagen (340). Среди престижных марок в этом году лидировала Volvo (50 единиц).

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