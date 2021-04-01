Только в марте регистрация новых легковых автомобилей увеличилась на 35,1% почти до 3,5 тыс., тогда как в марте прошлого года их было зарегистрировано около 2,6 тыс., сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.
В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Fiat (около 1 тысю единиц), на втором месте оставалась Toyota (485), третье место заняла марка Volkswagen (340). Среди престижных марок в этом году лидировала Volvo (50 единиц).
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