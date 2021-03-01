Рынок новых автомобилей в этом году сократился на 44%

Только в феврале регистрация новых легковых автомобилей уменьшилась на 42,9% до 2574 единиц, тогда как в прошлом году за такой же период было зарегистрировано 4508 автомобилей, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.
В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Fiat (881 единица), на втором месте снова оказалась Toyota (331), третье место занял Volkswagen (243). Среди престижных марок лидировала BMW (48).
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