В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей лидировала марка Fiat (1,2 тыс.), на втором месте оставалась Toyota (718), третье место заняла марка Volkswagen (391). Среди престижных марок на этот раз лидировала BMW (60).
С начала года в Литве зарегистрировано в общей сложности 16,8 тыс. новых автомобилей, то есть на 8,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года (15,5 тыс.).
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