Рынок недвижимости в Литве за год вырос более чем на четверть

Аналитики прогнозируют, что рынок сделок с недвижимостью приближается к рекордному результату, улучшая фиксировавшиеся до сих максимальные годовые показатели сделок по участкам, домам, квартирам и прочей недвижимости.
Аналитик Центра регистра Паулюс Рудзкис утверждает, что каждый месяц в этом году отличается большим количеством сделок, в каждом сегменте недвижимости их приблизительно на четверть больше, чем за последние два года.
"Оставшиеся последние два месяца, скорее всего, уже не принесут сюрпризов, поэтому с окончанием года мы сможем утверждает, что 2021 год был рекордным на рынке сделок с недвижимостью", – отметил П. Рудзскис в сообщении.
В этом году по всей стране зарегистрирована продажа 32,8 тыс. квартир – на 22,5% больше, чем в прошлом году, 13,4 тыс. сделок продажи индивидуальных домов – на 29% больше (10,4 тыс.), почти 68 тыс. сделок с земельными участками – на 36% больше.
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