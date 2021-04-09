Рынок недвижимости в Литве в этом году вырос на 22%

"В марте количество сделок с недвижимостью не должно было удивлять, если вспомнить о том, что год назад именно в середине марта в стране впервые был введен карантин и тогда вся экономическая жизнь страны, включая также и рынок недвижимости, словно остановилась", – отметил в пресс-релизе временный руководитель департамента анализа данных и их решений Реестрового центра Паулюс Рудзкис.
За три месяца этого года в Литве было зарегистрировано 33,5 тыс. сделок купли-продажи недвижимости – на 22% больше, чем год назад. Только в марте было зарегистрировано 13,2 тыс. сделок – почти в два раза больше, чем в марте прошлого года и на 28% больше, чем в феврале.
В этом году было продано 8,5 тыс. квартир – на 4% больше, чем в первом квартале прошлого года.
По словам Р. Рудзкиса, все больше квартир в крупных городах приобретают люди, у которых уже есть жилье, поэтому вероятно, что новое жилье будет направлено на инвестиции.
Совокупное количество инвестиционных сделок с квартирами в Вильнюсе выросло на 18%, в Клайпеде - на 26%, а в Каунасе оно сократилось на 8%.
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