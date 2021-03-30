"Пытаюсь торговать, только покупателей немного, карантин пугает людей", – сказала одна женщина.
Другие торговки были настроены оптимистичнее. Они сказали, что у них уже есть свои клиенты, люди знают, что перед праздниками на рынке можно купить не только краску, но уже и покрашенные яйца.
5 баночек разноцветного лака стоят 2 евро, упаковка краски в порошке 1-1,5 евро, жидкий краситель- 2 евро.
Деревянные яйца на рынке у вокзала в Каунасе стоят 0,5-1,2 евро. Крашенки продают по 1 евро, за крашенные утиные яйца просят по 2 евро.
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