"Пытаюсь торговать, только покупателей немного, карантин пугает людей", – сказала одна женщина.

Другие торговки были настроены оптимистичнее. Они сказали, что у них уже есть свои клиенты, люди знают, что перед праздниками на рынке можно купить не только краску, но уже и покрашенные яйца.

5 баночек разноцветного лака стоят 2 евро, упаковка краски в порошке 1-1,5 евро, жидкий краситель- 2 евро.

Деревянные яйца на рынке у вокзала в Каунасе стоят 0,5-1,2 евро. Крашенки продают по 1 евро, за крашенные утиные яйца просят по 2 евро.