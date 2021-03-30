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Из-за карантина праздничных мероприятий в Каунасе не будет, однако предпраздничное настроение витает не только в торговых центрах, но и на городских рынках. Здесь традиции не меняются несколько десятилетий, торговцы продают все необходимое для покраски яиц – краску, воск, цветной лак. Продают уже крашеные куриные и утиные яйца, можно купить и деревянные расписанные яйца.
Kauno Stoties turgaus prekeiviai ruošiasi Velykoms
Kauno Stoties turgaus prekeiviai ruošiasi Velykoms
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"Пытаюсь торговать, только покупателей немного, карантин пугает людей", – сказала одна женщина.

Другие торговки были настроены оптимистичнее. Они сказали, что у них уже есть свои клиенты, люди знают, что перед праздниками на рынке можно купить не только краску, но уже и покрашенные яйца.

5 баночек разноцветного лака стоят 2 евро, упаковка краски в порошке 1-1,5 евро, жидкий краситель- 2 евро.

Деревянные яйца на рынке у вокзала в Каунасе стоят 0,5-1,2 евро. Крашенки продают по 1 евро, за крашенные утиные яйца просят по 2 евро.

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