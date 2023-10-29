Рыбная ловля на Балтике, дефицит лекарств, развитие ветроэнергетики. Евродайджест: главные события недели

В пятницу во второй день саммита Евросоюза в Брюсселе европейские лидеры поддержали предложение передать доходы, которую приносят находящиеся в ЕС замороженные активы российского правительства, на восстановление Украины. "Россия несет ответственность за огромный ущерб, причиненный ее агрессивной войной против Украины. Необходим решительный прогресс, в координации с партнерами, в том, чтобы любые чрезвычайные доходы, полученные частными лицами непосредственно от замороженных активов РФ, могли быть направлены на поддержку Украины, ее восстановление и реконструкцию, в соответствии с применимыми договорными обязательствами, а также в соответствии с европейскими законами и международными нормами", — говорится в итоговом заявлении саммита. Дальнейшая работа по этому вопросу возложена на Еврокомиссию и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года страны Запада заморозили около 300 млрд долларов активов РФ. Более двух третей из них находятся в ЕС; по мере достижения срока погашения ценные бумаги рефинансируются и приносят прибыль. В частности, государственные активы РФ на сумму более 180 млрд евро остались под управлением бельгийской расчетной палаты Euroclear и с начала 2023 года принесли доход в размере около 3 млрд евро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры стран Балтии, Польши, Финляндии, Швеции и Дании последовательно выступают за передачу этих денег Киеву, в то время как Европейский центробанк, Франция, Германия и некоторые другие члены блока ранее высказывали опасения, что этот шаг может подорвать доверие к евро как резервной валюте и репутацию ЕС в целом. Ожидается, что предложения по юридическому оформлению принятого на саммите решения будут представлены в течение года, пишет Politico со ссылкой на неназванного представителя Еврокомиссии.