Ryanair ждет решений ЕС и НАТО о полетах над Беларусью

"Сейчас это решают агентства по безопасности ЕС и НАТО. Ryanair всесторонне сотрудничает с ними, и мы не можем больше комментировать из соображений безопасности", - сказали BNS в компании.

На портале flightradar24.com видно, что самолет Ryanair с Кипра в Таллин летит над Беларусью.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан.