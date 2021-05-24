Ryanair ждет решений ЕС и НАТО о полетах над Беларусью

"Сейчас это решают агентства по безопасности ЕС и НАТО. Ryanair всесторонне сотрудничает с ними, и мы не можем больше комментировать из соображений безопасности", - сказали BNS в компании.
На портале flightradar24.com видно, что самолет Ryanair с Кипра в Таллин летит над Беларусью.
Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы запретит все авиарейсы в страну, которые проходят через территорию Беларуси (12)
24 мая правительство Литвы собралось на заседание и...
Неблагоприятный прогноз: работать в Литве будет некому (56)
Литовский рынок труда может превратиться в якорь,...
Глава Ryanair: Посадка самолета в Минске - "поддерживаемый государством угон" (78)
В авиакомпании Ryanair полагают, что на борту лайнера,...
Вернувшиеся в Вильнюс пассажиры: истребитель сопровождал нас до Минска, а потом до границы Литвы (162)
Вернувшиеся в Вильнюс пассажиры задержанного...
В Литве приглашают на вакцинацию жителей старше 35 лет (9)
В Литве с 24 мая на вакцинацию приглашают жителей из...