Ryanair закрывает рейсы в три немецких города

Прямых рейсов Ryanair из Риги в Дортмунд, Дрезден и Гамбург нет. В августе Ryanair объявила, что на 20% сокращает количество рейсов в аэропорту Берлин-Бранденбург. В результате будут прекращены рейсы из этого аэропорта в Ригу и еще пять городов. На момент публикации этой статьи рейсы в Берлин из Риги были доступны до конца марта 2025 года.