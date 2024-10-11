Ryanair закрывает рейсы в три немецких города

Авиакомпания планирует закрыть базы в Дортмунде, Дрездене и Лейпциге, а также сократить на 60% количество рейсов в Гамбург. Это приведет к тому, что летом 2025 года компания перестанет обслуживать 22 маршрута. Предполагается, что поток пассажиров сократится на 1,8 млн человек, сообщает AviationSource News.
Авиакомпания объясняет свое решение политикой Германии: руководство страны отказывается снизить налог на воздушное движение, сборы за безопасность и управление воздушным сообщением. „Из-за высоких государственных налогов и сборов и монополии Lufthansa жители и гости Германии сейчас платят самые высокие цены на авиабилеты в Европе“, - утверждает генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон. Он отмечает, что количество перевезенных в Германии пассажиров до сих пор не вернулось на доковидный уровень.
Прямых рейсов Ryanair из Риги в Дортмунд, Дрезден и Гамбург нет. В августе Ryanair объявила, что на 20% сокращает количество рейсов в аэропорту Берлин-Бранденбург. В результате будут прекращены рейсы из этого аэропорта в Ригу и еще пять городов. На момент публикации этой статьи рейсы в Берлин из Риги были доступны до конца марта 2025 года.