Ryanair вернет в Литву 15 прямых авиарейсов

 
ELTA
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Ryanair
Ryanair
ФОТО: Shutterstock
Ирландский лоукостер Ryanair весной 2024 г. вернет в литовские аэропорты около 15 авианаправлений, от которых компания отказалась в сентябре 2023 г. на зимний сезон. Возвращение этих направлений позволит напрямую попасть в 14 европейских городов.

По данным литовских аэропортов, с 15 марта из Вильнюса появятся прямые рейсы Ryanair в Дублин (Ирландия) и Биллунн (Дания), с 1 апреля – в Афины (Греция), со 2 июня – в Варну (Болгария) и на остров Корфу (Греция).

Между тем из Каунасского аэропорта с 16 марта можно будет летать в Мадрид (Испания) и Гетеборг (Швеция), с 31 марта – в Брюссель (Бельгия), со 2 мая – в Бари (Италия) и на остров Родос (Греция), с 3 мая – в Римини (Италия). С 4 мая из Каунасского аэропорта можно будет слетать на Майорку (Испания) и в Кельн (Германия), а с 5 мая – в Неаполь (Италия).
Одно авианаправление вернется в аэропорт Паланги – с 20 марта появятся прямые рейсы в Дублин (Ирландия).

И все же вернутся не все авианаправления. Пока неизвестно, вернутся ли некоторые прямые рейсы из Вильнюсского и Каунасского аэропортов в Польшу и Германию.

"Пока у нас нет информации о возвращении этих приостановленных направлений: из Каунаса в Ольборг и Бургас и варшавский аэропорт Модлин. Из Вильнюса во Франкфуртский HHN", - прокомментировал руководитель Коммуникационного отдела литовских аэропортов Марюс Зеленюс.

В настоящее время Ryanair предлагает 49 авианаправлений из аэропортов Литвы.

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