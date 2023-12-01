Ryanair вернет в Литву 15 прямых авиарейсов

По данным литовских аэропортов, с 15 марта из Вильнюса появятся прямые рейсы Ryanair в Дублин (Ирландия) и Биллунн (Дания), с 1 апреля – в Афины (Греция), со 2 июня – в Варну (Болгария) и на остров Корфу (Греция).

Между тем из Каунасского аэропорта с 16 марта можно будет летать в Мадрид (Испания) и Гетеборг (Швеция), с 31 марта – в Брюссель (Бельгия), со 2 мая – в Бари (Италия) и на остров Родос (Греция), с 3 мая – в Римини (Италия). С 4 мая из Каунасского аэропорта можно будет слетать на Майорку (Испания) и в Кельн (Германия), а с 5 мая – в Неаполь (Италия).

Одно авианаправление вернется в аэропорт Паланги – с 20 марта появятся прямые рейсы в Дублин (Ирландия).

И все же вернутся не все авианаправления. Пока неизвестно, вернутся ли некоторые прямые рейсы из Вильнюсского и Каунасского аэропортов в Польшу и Германию.