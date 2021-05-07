Ryanair с осени возобновит полеты из Каунаса в Стокгольм

"Поскольку программы вакцинации будут продолжаться в предстоящие месяцы, авиационное сообщение будет стремительно увеличиваться, мы рады объявить о новом маршруте Каунас - аэропорт Стокгольм-Арланда, который стартует в ноябре", - сказал для пресс-релиза коммерческий директор Ryanair Джейсон Макгиннесс.

Сейчас полеты в Стокгольм осуществляются только из Вильнюса, туда летают самолеты венгерской авиакомпании Wizz Air и скандинавской SAS.