Ryanair с осени возобновит полеты из Каунаса в Стокгольм

"Поскольку программы вакцинации будут продолжаться в предстоящие месяцы, авиационное сообщение будет стремительно увеличиваться, мы рады объявить о новом маршруте Каунас - аэропорт Стокгольм-Арланда, который стартует в ноябре", - сказал для пресс-релиза коммерческий директор Ryanair Джейсон Макгиннесс.
Сейчас полеты в Стокгольм осуществляются только из Вильнюса, туда летают самолеты венгерской авиакомпании Wizz Air и скандинавской SAS.
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