Ryanair планирует изменения, которые коснутся посадочных талонов и цен на багаж

Гендиректор Ryanair Майкл О’Лири на этой неделе сообщил о планах отказаться от бумажных посадочных талонов и регистрации в аэропортах. В результате, по его словам, не будет причин, чтобы брать с людей плату за регистрацию в аэропорту, пишет The Irish Times.

Уже сейчас пассажиров призывают регистрироваться по интернету, а тем, кто этого не сделал, приходится платить в аэропорту 55 евро.

Он сказал, что если в смартфоне разрядилась батарея и пассажир не сможет предъявить электронный посадочный талон, он все равно сможет попасть в самолет.

„Достаточно паспорта, а информация о месте у нас есть“, – сказал О’Лири.