Ryanair открывает 12 новых направлений из Литвы

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Ирландский лоукостер Ryanair этим летом предложит 12 новых направлений из Литвы.
Совокупное количество направлений из Литвы достигнет 50, заявил во вторник на пресс-конференции глава Ryanair по вопросам маркетинга и коммуникации Дара Брэди.
Новые прямые рейсы планируются в Ольборг (Дания), Брюссель, Будапешт, Хельсинки, Гётеборг, Мадрид, Стокгольм, Варшаву, Бирмингем, Эйндховен, Гданьск.
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