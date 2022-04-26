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Ирландский лоукостер Ryanair этим летом предложит 12 новых направлений из Литвы.
Ryanair открывает 12 новых направлений из Литвы
© DELFI / Orestas Gurevičius

Совокупное количество направлений из Литвы достигнет 50, заявил во вторник на пресс-конференции глава Ryanair по вопросам маркетинга и коммуникации Дара Брэди.

Новые прямые рейсы планируются в Ольборг (Дания), Брюссель, Будапешт, Хельсинки, Гётеборг, Мадрид, Стокгольм, Варшаву, Бирмингем, Эйндховен, Гданьск.

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