Ryanair инвестировала около 20 млн евро в Каунасский аэропорт

По его словам, хотя период пандемии затруднил инвестирование компании, эта инвестиция в 20 млн. евро является обязательством перед авиационным рынком Литвы, что компания продолжит расширять свою деятельность и создавать более высокооплачиваемые рабочие места. По словам Э. Уилсона, компания выполняет рейсы не только в аэропорты Каунаса и Вильнюса, но и в аэропорт Паланги, куда можно добраться из Дублина и Лондона.

Также, по словам Э. Уилсона, открытие этих двух новых ремонтных ангаров – это только начало инвестиций и развития Ryanair в Литве.